Серия 5 | 18.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 5 от 18.04.2023 на сайте СТБ! На берегу реки нашли тело мужчины. Им оказался турецкий гражданин Ибрагим Бояджи. Водная полиция установила, что мужчину убили стрелой от гарпуна для подводной охоты. Однако перед смертью ему тоже хорошо досталось, ведь на лице обнаружили свежие синяки. Первым под подозрение попал приятель погибшего Марьян Остапко. У мужчин был конфликт из-за девушки, однако доказательств против него недостаточно. Кто на самом деле совершил преступление? Куда приведет следствие? И какие еще тайны скрывает дно реки? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 5.

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Водна поліція