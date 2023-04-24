Серия 12 | 24.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 12 от 24.04.2023 на сайте СТБ! Во время отдыха на даче погиб Максим Сивоконь. Он собрался порыбачить вместе с женой, но когда готовил лодку, взорвался на растяжке. В ходе расследования правоохранители устанавливают, что у Сивоконя был конфликт с застройщиком. Максим был недоволен качеством дома, которое он приобрел недавно. Однако следователей настораживает, что жена погибшего ничего не знала об этой недвижимости. Кто живет в доме? Удастся ли водной полиции найти убийцу Максима Сивоконя? Не упустите интересное расследование – смотрите онлайн сериал СТБ Водна поліція 2023 серия 12.

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Водна поліція