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Водна поліція

Video: Смотреть Водна поліція 11 серия от 24.04.2023 онлайн

Смотреть Водна поліція 11 серия на сайте телеканала СТБ. 11 серия сериала Водна поліція от 24.04.2023 смотреть онлайн
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Серия 11 | 24.04.2023 | 2023

Радиация, любовь и большие деньги – смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 11 серия от 24.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

К берегу Днепра прибило тело принципиального веб-журналиста Бориса Бойченко. Дверной замок дома жертвы был целым, но внутри жилья герои детектива Водна поліція обнаружили беспорядок и следы борьбы. Пока Юзефович собирала улики, ее фотографировал неизвестный. Удастся ли полицейской поймать подозрительного юношу? Почему Бойченко фонит радиацией? И как с этим делом связано строительство элитного ЖК? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 11 от 24.04.2023.

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Водна поліція

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