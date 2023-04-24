Серия 11 | 24.04.2023 | 2023

Радиация, любовь и большие деньги – смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 11 серия от 24.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

К берегу Днепра прибило тело принципиального веб-журналиста Бориса Бойченко. Дверной замок дома жертвы был целым, но внутри жилья герои детектива Водна поліція обнаружили беспорядок и следы борьбы. Пока Юзефович собирала улики, ее фотографировал неизвестный. Удастся ли полицейской поймать подозрительного юношу? Почему Бойченко фонит радиацией? И как с этим делом связано строительство элитного ЖК? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 11 от 24.04.2023.

Смотрите онлайн: Водна поліція 10 серия

Водна поліція