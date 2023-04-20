Серия 10 | 20.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Водна поліція 2023 серия 10 от 20.04.2023 на сайте СТБ! В столице завелись Бонни и Клайд. Они уже совершили два убийства и двенадцать дерзких ограблений. Успеют ли правоохранители разыскать преступников, пока они не напали на новую жертву? Узнайте прямо сейчас!

В 10 серии Водна поліція 2023 следователи предполагают, что один из бандитов может работать в элитном водно-моторном клубе. Чтобы проверить эту версию, они отправляют туда агента под прикрытием. Удастся ли ему выяснить, кто дерзкий убийца и грабитель? Не пропустите интересное и сложное расследование – смотрите онлайн сериал Водна поліція 2023 серия 10.

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Водна поліція