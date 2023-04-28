5 интересных фактов о сериале «Водна поліція» на СТБ

На телеканале СТБ состоялась премьера увлекательного детективного сериала «Водна поліція» от создателей «Слід» и «Сліпа» (SPACE Production). Предлагаем ознакомиться с интересными фактами о съемках сериала в материале STB.UA.

«Водна поліція» – 44-серийный детектив о работе особого подразделения правоохранительных органов Украины. В обязанности водной полиции входит не просто патрулирование акватории Днепра и борьба с браконьерством, но и раскрытие уголовных преступлений, совершенных на воде или возле нее. Эта команда специалистов выведет каждого на чистую воду.

Интересные факты о съемках сериала «Водна поліція»:

Особое внимание команде было уделено созданию базы водной полиции. Задачей было выстроить не просто многофункциональный кабинет отдела, а сделать очень атмосферное помещение, которое дополнит съемки на натуре. С этой целью рассматривали корабли, старые суда, но в результате для съемок решили использовать настоящий дебаркадер, переоборудованный под нужды Особого отдела водной полиции, где есть морг, комната допросов и лаборатория.

Интерьер помещения отдела и мастерской одного из сотрудников водной полиции наполнен не бутафорскими, а настоящими вещами: их собирали у владельцев яхт и кораблей.

Одними из самых сложных съемок оказались экшен-сцены на воде. Зритель увидит погони и погружения. Во время съемок актерам часто приходилось приобретать навыки за короткий промежуток времени. Поскольку сотрудники водной полиции должны не только уметь плавать, но и спокойно чувствовать себя под водой, актерам пришлось учиться дайвингу. И одна из таких съемок под водой длилась пять часов.

Актеры имели курс экстремального вождения на машине марки Dodge.

«Мы ездили по пескам. Это фантастика! Нереальные ощущения. Я сам люблю водить, мои дедушка и отец позволяли мне с детства садиться за руль. А тут вообще полная свобода: тебе дают машину, вокруг песок… И ты слышишь: «Ну, давай!»» – рассказал о своих впечатлениях актер Роман Муленко.

Крутой экшн сложно представить без работы профессиональных каскадеров. И что интересно – в «Водній поліції» зрители увидят актрису и каскадера в одном лице. Катя Скрипко несколько лет жила и работала в Китае, где ее друзьями стали каскадеры из Австралии, Венесуэлы, Африки и Украины.

«Они работают с Джеки Чаном и другими известными актерами. Я ходила к ним на тренировки и училась всему, что они мне показывали, – поделилась актриса. – В Китае происходит очень много съемок! И скоро мне стали давать роли в жанре экшн».

Еще одной актрисой на площадке, чьи необычные навыки пригодились во время динамичных сцен, стала Мила Рымарь.

«В детстве я любила игры мужского характера. Занималась тайским боксом, ходила на рукопашный бой и с огромным удовольствием и азартом посещала стрелковые клубы», – поделилась она.

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В сериале задействованы как известные украинские актеры, так и молодые имена: Александр Форманчук, Александр Мавриц, Марго Баласанян, Мила Рымарь, Екатерина Скрипко и другие.

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