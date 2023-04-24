Как изменилась жизнь актеров сериала «Водна поліція» за время войны

Полномасштабная война изменила жизнь каждого украинца. С 24 февраля мы все работаем, помогаем, волонтерим ради одной цели – скорейшей победы Украины над врагом. Исключением не являются и украинские актеры. Звезды детективного сериала «Водна поліція», новые серии которого сейчас выходят на телеканале СТБ, – Роман Муленко, Артур Шурыпа и Марго Баласанян – рассказали, чем занимались с первого дня российского вторжения, а также о творчестве во время войны.

Роман Муленко

Начиная с 17 марта прошлого года мы начали «Киевский Культурный Фронт». Это объединение музыкантов и актеров, главной целью которого было играть для наших защитников. В воинских частях, для врачей, в госпиталях, для иностранных журналистов, для волонтеров и гражданских. Цель – собрать средства на нужды наших военных друзей. За год полномасштабного вторжения мы собрали около 150 тысяч гривен. После освобождения Киевщины ездил с иностранными журналистами по области, фиксировали преступления российской армии. Впоследствии фокус сместился на концерты. Путешествовали по всей Украине, собирали средства преимущественно для ВСУ. Летом мне предложили участие в спектакле в театре «Золотые ворота», которое ставил литовский режиссер Андрей Кавалиускайте. По сей день занимаюсь благотворительными концертами и играю в театре.

Артур Шурыпа

Полномасштабное вторжение я встретил в Киеве. Именно 24 числа у меня начиналась тонировка военного проекта для телеканала ICTV, но не война…. Утром телефонным звонком разбудил друг и сказал: «Бро, все началось, все как ты говорил, давай что-то думать».

Мы быстро собрались с друзьями, они увозили своих жен к родителям. Я тоже захотел увезти, но жены у меня тогда не было, поэтому к родителям я отвез духи. К тому времени они казались мне самым дорогим, что у меня было. Я не мог вообразить, как какой-то рашист может пахнуть, как я. Поэтому взял духи, жгуты и 30 литров воды. Миссия выполнена – женщины и духи были в безопасности.

На всякий случай, до полномасштабного вторжения у нас был план. Мы договорились быть вместе с семьей. Самые близкие люди знали адрес нашего убежища и могли приезжать к нам. Кто действительно приехал, кто не смог, кого поселили у знакомых\друзей.

Через несколько дней я решил присоединиться к местному «Добробату». Охраняли объекты критической инфраструктуры, патрулировали трассу, плели сетки (тогда это делали все – мы не были исключением).

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Это помогало не сойти с ума и держать свой внутренний строй.

После освобождения Киевской области неоднократно ездили к товарищам, работавшим на киевском направлении, привозили вещи, сигареты и т.д. Я очень хорошо помню первые дни увольнения Киевской области, нашу реакцию на разрушенные дома, дороги, школы и больницы районных центров. Это полная тишина в авто, шок, ненависть и злоба на оккупанта.

Параллельно в течение года я помогал семье. Занимался сельским хозяйством. Кроме волонтерства и сборов, вместе с друзьями тренируемся на полигонах, занимаемся спортом и многое снимаем. Именно сейчас решили развивать свой продакшн.

Марго Баласанян

Мой 2022 год… После съемок я уехала в Харьков, к своим родным. Так что войну встретила там. Две недели мы находимся в подвале без электроснабжения и горячей воды. Бомбили постоянно. Иногда было так громко и так сильно трясло, что казалось это последние минуты жизни. Через две недели мы поехали на запад в Ивано-Франковск. Сначала нас приютил к себе добрый друг моего отца, а затем католическая церковь. Сейчас я до сих пор здесь живу. Много месяцев у меня была ужасная апатия. Мне очень хотелось понять, что будет дальше, но это было невозможно. Лишь осенью 2022 года я потихоньку начала вылезать из своего панциря. Я создала свой ютуб-канал с аудиокнигами, медитациями и мотивациями. В первую очередь это помогало держаться мне, но потом у меня начали появляться люди, которые благодарили меня за эту работу. Поэтому я очень благодарна, что могу поддерживать других в это сложное время. Также при церкви я поставила несколько представлений. Премьера последней прошла недавно. Благодаря этому я снова почувствовала себя живой. Я очень благодарна, что могу продолжать творить. Ибо творчество – это моя жизнь.

Я перестала что-то планировать с того же дня. Для себя я хочу только того, к чему всегда стремилась – творчества. Ибо ничто как творчество не дает мне чувствовать себя живым и счастливым. Куда меня заведет моя тропа, я не знаю. Просто хочу и дальше заниматься тем, что меня вдохновляет, и быть счастливой.

Смотрите новые серии детективного сериала «Водна поліція» по будням в 20:00 на СТБ.

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