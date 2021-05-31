Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 31 травня 2021 року:

– Як на Черкащині шукали маленького хлопчика усю ніч;

– В Україні запрацювали великі центри щеплень проти коронавірусу: де та як щепитися;

– Таємне весілля прем’єр-міністра Бориса Джонсона: УСІ СЕКРЕТНІ ПОДРОБИЦІ;

– Про кого мріє Холостячка ЗЛАТА ОГНЄВІЧ? ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю ПРО ПРОЕКТ | ЕКСКЛЮЗИВ;

– У Китаї дозволили заводити третю дитину: усі відомі подробиці;

– Як у Києві створили креативний артпростір для дітей із туберкульозом;

– Потужні дощі ЗАЛИЛИ країну: яка погода буде далі | ПРОГНОЗ ПОГОДИ В УКРАЇНІ.