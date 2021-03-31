Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 31 березня 2021 року:

– Як проходить вакцинація від коронавірусу у світі 31 березня;

– Тримають хворих без зв’язку з родичами! Що відбувається в Сумському онкодиспансері;

– Життя 80-кілограмової свині у квартирі: як кайфує і з ким дружить;

– Хаотичні займання по всій Україні: чому небезпечно палити суху траву;

– Київський дитячий діагностичний центр на межі закриття: причини і наслідки;

– Локдаун в Києві і рекордні втрати: коронавірус в Україні 31 березня;

– Самосуд через бездіяльність системи? На Прикарпатті чоловік підстрелив чорних лісорубів.