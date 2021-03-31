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Video: Вікна-новини. Випуск від 31.03.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 31.03.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 31.03.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 31 березня 2021 року:

– Як проходить вакцинація від коронавірусу у світі 31 березня;
– Тримають хворих без зв’язку з родичами! Що відбувається в Сумському онкодиспансері;
– Життя 80-кілограмової свині у квартирі: як кайфує і з ким дружить;
– Хаотичні займання по всій Україні: чому небезпечно палити суху траву;
– Київський дитячий діагностичний центр на межі закриття: причини і наслідки;
– Локдаун в Києві і рекордні втрати: коронавірус в Україні 31 березня;
– Самосуд через бездіяльність системи? На Прикарпатті чоловік підстрелив чорних лісорубів.