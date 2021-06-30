Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 30 червня 2021 року:

– Багатодітний батько загинув, рятуючи своїх дочок – трагедія на Прикарпатті;

– Зливи та рясний град: як негода накрила країну | Прогноз погоди в Україні;

– Убивча спека у Канаді і США: наслідки стихії у світі;

– Матч Україна-Швеція: Україна увійшла до 1/4 Євро 2020 – реакція вболівальників;

– Sea Breeze 2021: як на Миколаївщині розпочались навчання;

-Напій літа: усі секрети приготування корисного та смачного КВАСУ.