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Video: Вікна-новини. Випуск від 30.06.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 30.06.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 30.06.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 30 червня 2021 року:

– Багатодітний батько загинув, рятуючи своїх дочок – трагедія на Прикарпатті;
– Зливи та рясний град: як негода накрила країну | Прогноз погоди в Україні;
– Убивча спека у Канаді і США: наслідки стихії у світі;
– Матч Україна-Швеція: Україна увійшла до 1/4 Євро 2020 – реакція вболівальників;
– Sea Breeze 2021: як на Миколаївщині розпочались навчання;
-Напій літа: усі секрети приготування корисного та смачного КВАСУ.