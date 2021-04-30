Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 30 квітня 2021 року:

– На яких умовах зараз працюють гастарбайтери в ЄС – приклад Чехії;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Мокрі циклони і ЗАМОРОЗКИ? Прогноз погоди на травень 2021 в Україні;

– Скільки сил і коштів потрібно, щоб загасити два багаття? Репортаж з навчань ДСНС;

– Школа хотіла утеплитися, але через радянську мозаїку піднявся шум: скандал у Києві;

– Гриби сморчки з’явилися в лісах: де шукати і як відрізнити.