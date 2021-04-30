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Video: Вікна-новини. Випуск від 30.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 30.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 30.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 30 квітня 2021 року:

– На яких умовах зараз працюють гастарбайтери в ЄС – приклад Чехії;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Мокрі циклони і ЗАМОРОЗКИ? Прогноз погоди на травень 2021 в Україні;
– Скільки сил і коштів потрібно, щоб загасити два багаття? Репортаж з навчань ДСНС;
– Школа хотіла утеплитися, але через радянську мозаїку піднявся шум: скандал у Києві;
– Гриби сморчки з’явилися в лісах: де шукати і як відрізнити.

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