Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 30 березня 2021 року:

– Як проходить вакцинація від коронавірусу у світі 30 березня;

– Бебі-бум в Маріупольському парку дикої природи: всі подробиці;

– Як квіткові браконьєри зрізають на продаж проліски і намагаються уникнути покарання;

– Невідомі навмисне підпалили недобудований будинок для онкохворих дітей Дача: подробиці;

– У Києві стрибок захворюваності, а по регіонах шукають ліжка в районах: COVID-19 30 березня;

– Як на Волині вагітну сироту переселили в будинок без світла і води.