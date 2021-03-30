Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Випуск від 30.03.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 30.03.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 30.03.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 30 березня 2021 року:

– Як проходить вакцинація від коронавірусу у світі 30 березня;
– Бебі-бум в Маріупольському парку дикої природи: всі подробиці;
– Як квіткові браконьєри зрізають на продаж проліски і намагаються уникнути покарання;
– Невідомі навмисне підпалили недобудований будинок для онкохворих дітей Дача: подробиці;
– У Києві стрибок захворюваності, а по регіонах шукають ліжка в районах: COVID-19 30 березня;
– Як на Волині вагітну сироту переселили в будинок без світла і води.