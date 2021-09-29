Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу за 29 вересня 2021 року:

– 80-ті роковини початку масових розстрілів: як вшановуватимуть пам’ять жертв Бабиного Яру;

– Кожна хвилина на вагу золота! Як трансплантація серця врятувала життя маленькій дівчинці;

– Неповнолітні спалили будинок? Як багатодітна родина залишилась без житла;

– Уряд виділив 205 млн. грн на доплати медикам: хто отримає надбавку;

– Ремонт машин наосліп! Історія автомеханіка, який утратив зір, але не покликання.