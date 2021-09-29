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Video: Вікна-новини. Випуск від 29.09.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 29.09.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 29.09.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу за 29 вересня 2021 року:

– 80-ті роковини початку масових розстрілів: як вшановуватимуть пам’ять жертв Бабиного Яру;
– Кожна хвилина на вагу золота! Як трансплантація серця врятувала життя маленькій дівчинці;
– Неповнолітні спалили будинок? Як багатодітна родина залишилась без житла;
– Уряд виділив 205 млн. грн на доплати медикам: хто отримає надбавку;
– Ремонт машин наосліп! Історія автомеханіка, який утратив зір, але не покликання.