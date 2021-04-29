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Video: Вікна-новини. Випуск від 29.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 29.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 29.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 29 квітня 2021 року:

– Чому в Одесі 8-класник з перцевого балончика забризкав очі вчительці;
– Євробачення 2021: як проходять репетиції групи GO_A і які шанси на перемогу;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Історія кота-рятувальника, першого в Україні чотириногого майора;
– Чому в Києві масово відключають ліфти в багатоповерхівках;
– Як пройшли перші 100 днів Джо Байдена на посаді президента США;
– Як приготувати традиційну паску на Великдень 2021;
– Пандемія не закінчилася, вона тільки прискорюється – заява ВООЗ.

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