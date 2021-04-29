Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 29 квітня 2021 року:

– Чому в Одесі 8-класник з перцевого балончика забризкав очі вчительці;

– Євробачення 2021: як проходять репетиції групи GO_A і які шанси на перемогу;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Історія кота-рятувальника, першого в Україні чотириногого майора;

– Чому в Києві масово відключають ліфти в багатоповерхівках;

– Як пройшли перші 100 днів Джо Байдена на посаді президента США;

– Як приготувати традиційну паску на Великдень 2021;

– Пандемія не закінчилася, вона тільки прискорюється – заява ВООЗ.