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Video: Вікна-новини. Випуск від 29.03.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 29.03.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 29.03.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 29 березня 2021 року:

– Як собак вчать винюхувати коронавірус;
– Вакцинація у світі і зелені сертифікати: новини про коронавірус у світі 29 березня;
– Неймовірна історія порятунку немовляти на Харківщині;
– Карантин дав результат? Останні новини про коронавірус в Україні 29 березня;
– Народні прикмети і прогноз погоди на весну: коли прийде тепло і чи будуть заморозки;
– Гіпертонія: що сигналізує про проблеми і як не допустити розвитку.