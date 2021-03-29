Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 29 березня 2021 року:
– Як собак вчать винюхувати коронавірус;
– Вакцинація у світі і зелені сертифікати: новини про коронавірус у світі 29 березня;
– Неймовірна історія порятунку немовляти на Харківщині;
– Карантин дав результат? Останні новини про коронавірус в Україні 29 березня;
– Народні прикмети і прогноз погоди на весну: коли прийде тепло і чи будуть заморозки;
– Гіпертонія: що сигналізує про проблеми і як не допустити розвитку.