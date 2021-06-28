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Video: Вікна-новини. Випуск від 28.06.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 28.06.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 28.06.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 28 червня 2021 року:

– Блискавка влучає в хати та вбиває людей: в Україні сталася біда через грозу;
– В Україну повернулися зливи, грози та шквали: прогноз погоди на тиждень;
– Смертельна спека у США та Європі: коли це закінчиться та як врятуватися;
– 25 років Конституції України. На честь річниці прийняття головного документа країни у Верховній Раді відбулося урочисте засідання;
– Після спеки прийшов ПОТОП: як міста і села знову накриває негода в Україні;
– МАСШТАБНА ПОЖЕЖА У ЛОНДОНІ: усі відомі подробиці.