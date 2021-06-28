Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 28 червня 2021 року:

– Блискавка влучає в хати та вбиває людей: в Україні сталася біда через грозу;

– В Україну повернулися зливи, грози та шквали: прогноз погоди на тиждень;

– Смертельна спека у США та Європі: коли це закінчиться та як врятуватися;

– 25 років Конституції України. На честь річниці прийняття головного документа країни у Верховній Раді відбулося урочисте засідання;

– Після спеки прийшов ПОТОП: як міста і села знову накриває негода в Україні.