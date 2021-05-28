Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 28 травня 2021 року:

– Водійка, яка покалічила підлітка у Вінниці вийшла із СІЗО: подробиці;

– Наїхав на пішохідному переході: у Львові чоловік збив двох дітей;

– Із вибухом та заручниками! Як пройшла тренувальна антитерористична операція у Києві;

– США вимагають від Росії не блокувати роботу місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні;

– В Ужгороді закрили коронавірусне відділення, бо немає кого лікувати – КОРОНАВІРУС СТИХАЄ;