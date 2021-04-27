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Video: Вікна-новини. Випуск від 27.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 27.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 27.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 27 квітня 2021 року:

– 300 тисяч хворих на добу! Страшна ситуація з коронавірусом в Індії;
– Великодній хіт від Олександра Пономарьова! Бекстейдж зі зйомок кліпу;
– Оригінальні або традиційні? Ідеї ​​для пасхальних яєць від Ірини Федишин та Ольги Матвєй;
– Хлопчик випав з вікна через недогляд? Подробиці трагедії в Запоріжжі;
– Перша посмертна трансплантація органу в Україні: як рятували маленького хлопчика;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– З десятком поліцейських і спецназівців! Як зносять незаконні кіоски в Києві.

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