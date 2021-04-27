Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 27 квітня 2021 року:
– 300 тисяч хворих на добу! Страшна ситуація з коронавірусом в Індії;
– Великодній хіт від Олександра Пономарьова! Бекстейдж зі зйомок кліпу;
– Оригінальні або традиційні? Ідеї для пасхальних яєць від Ірини Федишин та Ольги Матвєй;
– Хлопчик випав з вікна через недогляд? Подробиці трагедії в Запоріжжі;
– Перша посмертна трансплантація органу в Україні: як рятували маленького хлопчика;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– З десятком поліцейських і спецназівців! Як зносять незаконні кіоски в Києві.