Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн з 26 травня 2021:
– Затримання Романа Протасевича в Мінську: ПЕРШИЙ коментар Лукашенко | ОСТАННІ НОВИНИ З БІЛОРУСІ;
– Одночасно розцвіли півонії і бузок! Як рясніє Київський ботанічний сад;
– Чіпування: як це працює і навіщо;
– Вирвав голими руками газову трубу! Як у Харкові люди страждають від залежного сусіда;
– Відпочинок у Кирилівці 2021: скільки коштуватиме відпочинок на Азовському узбережжі;
– Водія, який збив хлопця у Вінниці взяли під варту. Що на неї чекає далі;
– Унікальне явище! Де і як довго можна буде побачити БАГРЯНИЙ МІСЯЦЬ;
– Рецепт борщу з секретним омолоджуючим інгредієнтом.