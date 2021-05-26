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Video: Вікна-новини. Випуск від 26.05.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 26.05.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 26.05.2021 (17:30)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн з 26 травня 2021:

– Затримання Романа Протасевича в Мінську: ПЕРШИЙ коментар Лукашенко | ОСТАННІ НОВИНИ З БІЛОРУСІ;
– Одночасно розцвіли півонії і бузок! Як рясніє Київський ботанічний сад;
– Чіпування: як це працює і навіщо;
– Вирвав голими руками газову трубу! Як у Харкові люди страждають від залежного сусіда;
– Відпочинок у Кирилівці 2021: скільки коштуватиме відпочинок на Азовському узбережжі;
– Водія, який збив хлопця у Вінниці взяли під варту. Що на неї чекає далі;
– Унікальне явище! Де і як довго можна буде побачити БАГРЯНИЙ МІСЯЦЬ;
– Рецепт борщу з секретним омолоджуючим інгредієнтом.