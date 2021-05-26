Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн з 26 травня 2021:

– Затримання Романа Протасевича в Мінську: ПЕРШИЙ коментар Лукашенко | ОСТАННІ НОВИНИ З БІЛОРУСІ;

– Одночасно розцвіли півонії і бузок! Як рясніє Київський ботанічний сад;

– Чіпування: як це працює і навіщо;

– Вирвав голими руками газову трубу! Як у Харкові люди страждають від залежного сусіда;

– Відпочинок у Кирилівці 2021: скільки коштуватиме відпочинок на Азовському узбережжі;

– Водія, який збив хлопця у Вінниці взяли під варту. Що на неї чекає далі;

– Унікальне явище! Де і як довго можна буде побачити БАГРЯНИЙ МІСЯЦЬ;

– Рецепт борщу з секретним омолоджуючим інгредієнтом.