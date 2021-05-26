Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 26 травня 2021 року:
– Затримання Романа Протасевича у Мінську: ПЕРШИЙ коментар Лукашенка | ОСТАННІ НОВИНИ З БІЛОРУСІ;
– Одночасно розквітли півонії і бузок! Як буяє Київський ботанічний сад;
– Відпочинок у Кирилівці 2021: скільки коштуватиме відпочинок на Азовському узбережжі;
– Водійку, яка збила хлопця у Вінниці взяли під варту. Що її чекає далі;
– ПУТІН ТА БАЙДЕН ЗУСТРІНУТЬСЯ. Подробиці майбутньої зустрічі у Женеві;