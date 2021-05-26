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Video: Вікна-новини. Випуск від 26.05.2021 (14:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 26.05.2021 (14:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 26.05.2021 (14:30)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 26 травня 2021 року:

– Затримання Романа Протасевича у Мінську: ПЕРШИЙ коментар Лукашенка | ОСТАННІ НОВИНИ З БІЛОРУСІ;
– Одночасно розквітли півонії і бузок! Як буяє Київський ботанічний сад;
– Відпочинок у Кирилівці 2021: скільки коштуватиме відпочинок на Азовському узбережжі;
– Водійку, яка збила хлопця у Вінниці взяли під варту. Що її чекає далі;
– ПУТІН ТА БАЙДЕН ЗУСТРІНУТЬСЯ. Подробиці майбутньої зустрічі у Женеві;