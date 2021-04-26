Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 26 квітня 2021 року:

– Коли в Україну прийде тепло – прогноз погоди;

– Хроніки коронавірусу в Україні;

– Простий і дешевий рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2021;

– Прикрашають річку ліліями, а не пластиком: у Вінниці чистять набережну Південного Бугу;

– Українські зірки з лопатами? Як пройшла прибирання клумб у Києві;

– Шукала роботу, а знайшла борги? У Львові жінку обдурив псевдороботодавець;

– Оскар 2021: переможці і найяскравіші моменти церемонії;

– Катастрофа з пандемією попри вакцинацію: коронавірус у світі 26 квітня.