Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 26 квітня 2021 року:
– Коли в Україну прийде тепло – прогноз погоди;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Простий і дешевий рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2021;
– Прикрашають річку ліліями, а не пластиком: у Вінниці чистять набережну Південного Бугу;
– Українські зірки з лопатами? Як пройшла прибирання клумб у Києві;
– Шукала роботу, а знайшла борги? У Львові жінку обдурив псевдороботодавець;
– Оскар 2021: переможці і найяскравіші моменти церемонії;
– Катастрофа з пандемією попри вакцинацію: коронавірус у світі 26 квітня.