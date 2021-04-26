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Video: Вікна-новини. Випуск від 26.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 26.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 26.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 26 квітня 2021 року:

– Коли в Україну прийде тепло – прогноз погоди;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Простий і дешевий рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2021;
– Прикрашають річку ліліями, а не пластиком: у Вінниці чистять набережну Південного Бугу;
– Українські зірки з лопатами? Як пройшла прибирання клумб у Києві;
– Шукала роботу, а знайшла борги? У Львові жінку обдурив псевдороботодавець;
– Оскар 2021: переможці і найяскравіші моменти церемонії;
– Катастрофа з пандемією попри вакцинацію: коронавірус у світі 26 квітня.

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