Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 25 травня 2021 року:
– У Вінниці жінка напідпитку збила дитина;
– Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю: чи можливо тепер буде туди потрапити;
– На Львівщині чорний лісоруб із мисливської рушниці відкрив вогонь по людях, які заскочили його на гарячому;
– На Донеччині російські найманці і далі обстрілюють мирних жителів;
– Сьогодні в Україні вперше відзначають День спецзв’язківців;
– Як неправильно запарковані авто стають перешкодою для пожежників?;
– Сезон пожеж розпочався у Каліфорнії; –
Уже 32 людини загинули від виверження вулкана у Конго;
– Унікальні операції. Лікарі у Києві одночасно трасплантували шість органів;
– Випити кави і знайти друга. Харків’яни започаткували соціальну акцію в одному з популярних міських кафе;
– “Кріпосна” повертається!