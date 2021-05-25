Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 25 травня 2021 року:

– У Вінниці жінка напідпитку збила дитина;

– Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю: чи можливо тепер буде туди потрапити;

– На Львівщині чорний лісоруб із мисливської рушниці відкрив вогонь по людях, які заскочили його на гарячому;

– На Донеччині російські найманці і далі обстрілюють мирних жителів;

– Сьогодні в Україні вперше відзначають День спецзв’язківців;

– Як неправильно запарковані авто стають перешкодою для пожежників?;

– Сезон пожеж розпочався у Каліфорнії; –

Уже 32 людини загинули від виверження вулкана у Конго;

– Унікальні операції. Лікарі у Києві одночасно трасплантували шість органів;

– Випити кави і знайти друга. Харків’яни започаткували соціальну акцію в одному з популярних міських кафе;

– “Кріпосна” повертається!