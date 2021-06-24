Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 24 червня 2021 року:

– Кишкова паличка розплодилася на українських пляжах: причини та як вберегтися;

– Книжковий арсенал 2021: які книги НЕ МОЖНА залишити без уваги;

– Leopolis Jazz Fest 2021: як проходитиме фестиваль;

– Коронавірус у світі: які вакцини захищають від штаму Дельта;

– Як врегулювати рух електросамокатів, що заполонили усі міста України;

– Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві та підпалі у Білогородці.