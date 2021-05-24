Випуск програми Вікна-Новини на СТБ — актуальні новини країни та світу онлайн за 24 травня 2021 року:

– Горе-материнство. Жінка-п’яниця намагалась продати двох доньок;

– Падіння повітряної кулі в Кам’янці-Подільському: як почувають себе постраждалі;

– Народного депутата, який самовільно зустрічався з Лукашенком у Білорусі, виключили з фракції “Слуга народу”;

– Санкції та зупинка авіасполучення? Світ відреагував на свавілля Лукашенка;

– У Демократичній республіці Конго через виверження вулкану уже загинули щонайменше 15 людей;

– Краса та її судді: хто і навіщо проводить сучасні конкурси краси;

– Секрети бюджетного відпочинку за кордоном;

– Go_A про Євробачення: чи задоволені 5 місцем і чому не ображаються на хейтерів;

– Салати, закуски і навіть варення! Із чим їдять кульбабу, і чому це корисно.