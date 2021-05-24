Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 24 травня 2021 року:

– Горе-материнство. Жінка-п’яниця намагалась продати двох доньок;

– Падіння повітряної кулі в Кам’янці-Подільському: як почувають себе постраждалі;

– Народного депутата, який самовільно зустрічався з Лукашенком у Білорусі, виключили з фракції “Слуга народу”;

– Двадцять один спортсмен загинув під час ультрамарафону у Китаї;

– В Білорусі затримали критика режиму Лукашенка — блогера Романа Протасевича;

– На Хмельниччині вчителька запхала папір у рот другокласниці;

– У Демократичній республіці Конго через виверження вулкану уже загинули щонайменше 15 людей;

– Секрети бюджетного відпочинку за кордоном;

– Go_A про Євробачення: чи задоволені 5 місцем і чому не ображаються на хейтерів.