Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 23 липня 2021 року:

– Відкриття Олімпійських ігор у Токіо – 2020: що побажав президент України нашим спортсменам;

– У Харкові собака пошматувала чоловіка: як це сталося та що каже поліція;

– Залило дев’ять поверхів: як і чому люди залишилися без житла у Києві;

– Затоплений район та понівечені крамниці: як Одещина долає наслідки руйнівної зливи;

– Прикував дитину до батареї і пішов на роботу – обурлива історія у Кривому Розі.