Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 23 липня 2021 року:
– Відкриття Олімпійських ігор у Токіо – 2020: що побажав президент України нашим спортсменам;
– У Харкові собака пошматувала чоловіка: як це сталося та що каже поліція;
– Залило дев’ять поверхів: як і чому люди залишилися без житла у Києві;
– Затоплений район та понівечені крамниці: як Одещина долає наслідки руйнівної зливи;
– Прикував дитину до батареї і пішов на роботу – обурлива історія у Кривому Розі.