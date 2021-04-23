Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 23 квітня 2021 року:

– Космічні 150 тисяч гривень за опалення: як уникнути таких квитанцій;

– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;

– Таксист обплював і обматюкав пасажира через чайові! Обурлива історія в Харкові;

– Танки не зрушили з місця? Що відбувається на російсько-українському кордоні;

– Водій маршрутки роздає пасажирам цукерки: незвичайна акція в Одесі;

– Студенти звинувачують викладачів у ксенофобії скандал в Академії мистецтв;

– Домогосподарки завдяки локдауну стали бізнесвумен: як;

– Огірки за ціною делікатесу! Чому так подорожчали і коли подешевшають.