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Video: Вікна-новини. Випуск від 23.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 23.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 23.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 23 квітня 2021 року:

– Космічні 150 тисяч гривень за опалення: як уникнути таких квитанцій;
– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;
– Таксист обплював і обматюкав пасажира через чайові! Обурлива історія в Харкові;
– Танки не зрушили з місця? Що відбувається на російсько-українському кордоні;
– Водій маршрутки роздає пасажирам цукерки: незвичайна акція в Одесі;
– Студенти звинувачують викладачів у ксенофобії скандал в Академії мистецтв;
– Домогосподарки завдяки локдауну стали бізнесвумен: як;
– Огірки за ціною делікатесу! Чому так подорожчали і коли подешевшають.

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