Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 23 квітня 2021 року:
– Космічні 150 тисяч гривень за опалення: як уникнути таких квитанцій;
– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;
– Таксист обплював і обматюкав пасажира через чайові! Обурлива історія в Харкові;
– Танки не зрушили з місця? Що відбувається на російсько-українському кордоні;
– Водій маршрутки роздає пасажирам цукерки: незвичайна акція в Одесі;
– Студенти звинувачують викладачів у ксенофобії скандал в Академії мистецтв;
– Домогосподарки завдяки локдауну стали бізнесвумен: як;
– Огірки за ціною делікатесу! Чому так подорожчали і коли подешевшають.