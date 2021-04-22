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Video: Вікна-новини. Випуск від 22.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 22.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 22.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 22 квітня 2021 року:

– Вирішили розширитися і захопили горище? Як діяти, якщо сусіди зазіхають на спільне майно;
– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;
– Безкоштовні будинки роздають в Хмельницькій області: що потрібно для переїзду і хто ВЖЕ зважився на нього;
– Змушують звільнитися за те, що був на зборах резервістів – скандал в Запоріжжі;
– Росія заблокувала Чорне море і небо над Кримом: подробиці і реакція світу;
– Не платить один, а страждають всі! Чому цілий будинок в Кам’янському живе без газу;
– Великодній кошик 2021: скільки коштуватиме свято і що купують українці.