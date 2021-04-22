Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 22 квітня 2021 року:

– Вирішили розширитися і захопили горище? Як діяти, якщо сусіди зазіхають на спільне майно;

– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;

– Безкоштовні будинки роздають в Хмельницькій області: що потрібно для переїзду і хто ВЖЕ зважився на нього;

– Змушують звільнитися за те, що був на зборах резервістів – скандал в Запоріжжі;

– Росія заблокувала Чорне море і небо над Кримом: подробиці і реакція світу;

– Не платить один, а страждають всі! Чому цілий будинок в Кам’янському живе без газу;

– Великодній кошик 2021: скільки коштуватиме свято і що купують українці.