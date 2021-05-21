Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 21 травня 2021 року:

– За що поліція побила митця у Києві — усі подробиці;

– Україна в очікуванні шалених тарифів на опалення?;

– Українські підприємці рахують збитки після весняного локдауну та підбивають підсумки першого пандемічного року;

– В Угорщині хвора на ковід вагітна жінка, народила цілком здорову дівчинку попри те, що була в тяжкій комі;

– Пожежі у Греції та піщані бурі в Росії. Що наробила стихія у світі;

– Пенсійний фонд змушує пенсіонерів оформлювати картки у банках із погрозами;

– Приймають документи з балкону – у відерці на мотузці. Лайфхак одного з комунальних підприємств Києва;

– Пишуть від імені тих, кого ми любимо? Як розпізнати шахрая в Інтернеті;

– Десять обстрілів нарахували в штабі ООС за минулу добу;

– 5 нелегких історій про Донбас. Кіноновела “Погані дороги” вийшла на екрани.