Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 21 травня 2021 року:

– Лісовоз з трьома людьми в кабіні зірвався з мосту в річку на Прикарпатті;

– Україна в очікуванні шалених тарифів на опалення?;

– Українські підприємці рахують збитки після весняного локдауну та підбивають підсумки першого пандемічного року;

– В Угорщині хвора на ковід вагітна жінка, народила цілком здорову дівчинку попри те, що була в тяжкій комі;

– Пенсійний фонд змушує пенсіонерів оформлювати картки у банках із погрозами;

– Приймають документи з балкону – у відерці на мотузці. Лайфхак одного з комунальних підприємств Києва;

– У Штатах надають п’ять мільйонів доларів за щеплення проти ковіду;

– Десять обстрілів нарахували в штабі ООС за минулу добу;