Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 21 травня 2021 року:
– Лісовоз з трьома людьми в кабіні зірвався з мосту в річку на Прикарпатті;
– Україна в очікуванні шалених тарифів на опалення?;
– Українські підприємці рахують збитки після весняного локдауну та підбивають підсумки першого пандемічного року;
– В Угорщині хвора на ковід вагітна жінка, народила цілком здорову дівчинку попри те, що була в тяжкій комі;
– Пенсійний фонд змушує пенсіонерів оформлювати картки у банках із погрозами;
– Приймають документи з балкону – у відерці на мотузці. Лайфхак одного з комунальних підприємств Києва;
– У Штатах надають п’ять мільйонів доларів за щеплення проти ковіду;
– Десять обстрілів нарахували в штабі ООС за минулу добу;