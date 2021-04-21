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Video: Вікна-новини. Випуск від 21.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 21.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 21.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 21 квітня 2021 року:

– Пляжі і блакитні лагуни в чорному попелі: на острові Сент-Вінсент прокинувся вулкан;
– Вчаться стріляти навіть психологи! Як поліція Києва проводить бойові навчання;
– Їздять по хабаря додому? В Одеській області гучний скандал з поліцією;
– Євробачення 2021: як пандемія змінила правила конкурсу;
– Унікальна шумова зброя для боротьби з галасливими сусідами: як працює;
– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;
– Білі і пурпурні! Як розцвіли магнолії в Київському ботанічному саду.

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