Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 21 квітня 2021 року:

– Пляжі і блакитні лагуни в чорному попелі: на острові Сент-Вінсент прокинувся вулкан;

– Вчаться стріляти навіть психологи! Як поліція Києва проводить бойові навчання;

– Їздять по хабаря додому? В Одеській області гучний скандал з поліцією;

– Євробачення 2021: як пандемія змінила правила конкурсу;

– Унікальна шумова зброя для боротьби з галасливими сусідами: як працює;

– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;

– Білі і пурпурні! Як розцвіли магнолії в Київському ботанічному саду.