Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 20 травня 2021 року:

– Чи піде Зеленський на другий термін? Підсумки щорічної прес-конференції Президента;

– В Україні три нові міністри — хто вони і що обіцяють змінити;

– На Буковині без газу сидять понад 12 тисяч людей;

– Стихія завдає удару по всьому світу;

– На Черкащині пройшла потужна злива і мало не спричинила надзвичайну ситуацію на залізниці;

– “Грязьовий гейзер” у столиці. Потужний прорив труби понівечив зо два десятки автівок;

– Поблизу Дніпра після удару блискавки чудом врятувалося 2 жінки;

– День вишиванки відзначають сьогодні українці;

– Врожай полуниць в Україні пригальмував майже на місяць;

– Загоює рани і омолоджує шкіру обличчя. Чудодійні властивості слизу слимаків.