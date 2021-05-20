Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 20 травня 2021 року:
– Чи піде Зеленський на другий термін? Підсумки щорічної прес-конференції Президента;
– В Україні три нові міністри — хто вони і що обіцяють змінити;
– На Буковині без газу сидять понад 12 тисяч людей;
– Стихія завдає удару по всьому світу;
– На Черкащині пройшла потужна злива і мало не спричинила надзвичайну ситуацію на залізниці;
– “Грязьовий гейзер” у столиці. Потужний прорив труби понівечив зо два десятки автівок;
– Поблизу Дніпра після удару блискавки чудом врятувалося 2 жінки;
– День вишиванки відзначають сьогодні українці;
– Врожай полуниць в Україні пригальмував майже на місяць;
– Загоює рани і омолоджує шкіру обличчя. Чудодійні властивості слизу слимаків.