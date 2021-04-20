Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 20 квітня 2021 року:

– Для чого роспропаганда створює нові страшилки;

– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;

– Міцні чоловіки і адвокати? Як захиститися від виселення з власного будинку;

– Покращує пам’ять, шкіру і захищає від COVID-19? Корисні властивості вітаміну D;

– Куди і як бігти в разі повномасштабної війни? Репортаж з бомбосховищ Києва;

– Старші доньки змушують жебракувати молодших? Сімейна драма на Прикарпатті.