Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 20 квітня 2021 року:
– Для чого роспропаганда створює нові страшилки;
– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;
– Міцні чоловіки і адвокати? Як захиститися від виселення з власного будинку;
– Покращує пам’ять, шкіру і захищає від COVID-19? Корисні властивості вітаміну D;
– Куди і як бігти в разі повномасштабної війни? Репортаж з бомбосховищ Києва;
– Старші доньки змушують жебракувати молодших? Сімейна драма на Прикарпатті.