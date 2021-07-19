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Video: Вікна-новини. Випуск від 19.07.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 19.07.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 19.07.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 19 липня 2021 року:

– Повені в Європі та пожежі у США: якої масштабної шкоди завдала негода;
– Під бурхливі оплески пасажирів: в Одесі зняли з рейсу чоловіка, який буянив і плювався;
– Служба Безпеки України затримала двох своїх співробітників, які напали на прикордонний загін;
– Іспит на знання державної мови: що тепер очікує держслужбовців;
– Живуть у смороді та з тарганами: як через сусідку страждає будинок у Дніпрі;
– На Одещині потонули батько із сином: що відомо про трагедію.