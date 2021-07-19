Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 19 липня 2021 року:

– Повені в Європі та пожежі у США: якої масштабної шкоди завдала негода;

– Під бурхливі оплески пасажирів: в Одесі зняли з рейсу чоловіка, який буянив і плювався;

– Служба Безпеки України затримала двох своїх співробітників, які напали на прикордонний загін;

– Іспит на знання державної мови: що тепер очікує держслужбовців;

– Живуть у смороді та з тарганами: як через сусідку страждає будинок у Дніпрі;

– На Одещині потонули батько із сином: що відомо про трагедію.