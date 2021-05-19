Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ — актуальні новини України та світу онлайн за 19 травня 2021 року:

– Сильна злива затопила одразу кілька міст України;

– Вкрадуть чи ні? На Чернігівщині вже місяць місцева влада експериментує — чи можна довіряти мешканцям;

– Нардеп з російським паспортом? Скандал навколо нового парламентаря Андрія Аксьонова;

– Весняна редиска, як обрати смачну редьку;

– У Вінниці люди зафільмували п’яного водія, який лише дивом зміг припаркуватися;

– Вона втратила передні зуби, має проблеми зі спиною та ногами. Історія про киянку, яку збили на пішохідному переході;

– Пішки через усю Україну. Як двоє чоловіків подолали 900 кілометрів на своїх двох

– Українські дипломати намагаються терміново евакуювати українців з Сектору Гази;

– Новини Коронавірусу в світі;

– “Ялтинська європейська стратегія” у партнерстві з фондом Віктора Пінчука;

– Україна – одна із лідерок у Європі за рівнем смертності від інсульту;

– Віртуозна робота медиків: у Львові прооперували трирічного хлопчика з рідкісною вадою;

– Стати мамою – у п’ятдесят років! Наомі Кемпбел повідомила радісну новину;

– Україна – у фіналі Євробачення!