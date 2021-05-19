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Video: Вікна-новини. Випуск від 19.05.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 19.05.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 19.05.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ — актуальні новини України та світу онлайн за 19 травня 2021 року:

– Сильна злива затопила одразу кілька міст України;
– Вкрадуть чи ні? На Чернігівщині вже місяць місцева влада експериментує — чи можна довіряти мешканцям;
– Нардеп з російським паспортом? Скандал навколо нового парламентаря Андрія Аксьонова;
– Весняна редиска, як обрати смачну редьку;
– У Вінниці люди зафільмували п’яного водія, який лише дивом зміг припаркуватися;
– Вона втратила передні зуби, має проблеми зі спиною та ногами. Історія про киянку, яку збили на пішохідному переході;
– Пішки через усю Україну. Як двоє чоловіків подолали 900 кілометрів на своїх двох
– Українські дипломати намагаються терміново евакуювати українців з Сектору Гази;
– Новини Коронавірусу в світі;
– “Ялтинська європейська стратегія” у партнерстві з фондом Віктора Пінчука;
– Україна – одна із лідерок у Європі за рівнем смертності від інсульту;
– Віртуозна робота медиків: у Львові прооперували трирічного хлопчика з рідкісною вадою;
– Стати мамою – у п’ятдесят років! Наомі Кемпбел повідомила радісну новину;
– Україна – у фіналі Євробачення!