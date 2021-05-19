Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Випуск від 19.05.2021 (14:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 19.05.2021 (14:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 19.05.2021 (14:30)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 19 травня 2021 року:

– Сильна злива затопила одразу кілька міст України;
– У Вінниці люди зафільмували п’яного водія, який лише дивом зміг припаркуватися;
– Вона втратила передні зуби, має проблеми зі спиною та ногами. Історія про киянку, яку збили на пішохідному переході;
– Українські дипломати намагаються терміново евакуювати українців з Гази;
– Новини Коронавірусу в світі;
– “Ялтинська європейська стратегія” у партнерстві з фондом Віктора Пінчука;
– Україна – одна із лідерок у Європі за рівнем смертності від інсульту;
– Стати мамою – у п’ятдесят років! Наомі Кемпбел повідомила радісну новину;
– Україна – у фіналі Євробачення!