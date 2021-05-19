Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 19 травня 2021 року:

– Сильна злива затопила одразу кілька міст України;

– У Вінниці люди зафільмували п’яного водія, який лише дивом зміг припаркуватися;

– Вона втратила передні зуби, має проблеми зі спиною та ногами. Історія про киянку, яку збили на пішохідному переході;

– Українські дипломати намагаються терміново евакуювати українців з Гази;

– Новини Коронавірусу в світі;

– “Ялтинська європейська стратегія” у партнерстві з фондом Віктора Пінчука;

– Україна – одна із лідерок у Європі за рівнем смертності від інсульту;

– Стати мамою – у п’ятдесят років! Наомі Кемпбел повідомила радісну новину;

– Україна – у фіналі Євробачення!