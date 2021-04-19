Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Випуск від 19.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 19.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 19.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 19 квітня 2021 року:

– Виставили 18 російських дипломатів? Чому Чехія відвернулася від Росії;
– Масові отруєння собак в Україні: чим це загрожує і як уберегтися;
– Таксист відмовився везти темношкірого пасажира: расовий скандал в Запоріжжі;
– Як відбувається вакцинація довгоочікуваним препаратом Pfizer;
– Кордон ділить не тільки городи, а й сім’ї. Репортаж з унікального села на Сумщині;
– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;
– Greening of the Planet: як зірки висадили ялинкову алею в Києві.