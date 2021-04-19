Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 19 квітня 2021 року:

– Виставили 18 російських дипломатів? Чому Чехія відвернулася від Росії;

– Масові отруєння собак в Україні: чим це загрожує і як уберегтися;

– Таксист відмовився везти темношкірого пасажира: расовий скандал в Запоріжжі;

– Як відбувається вакцинація довгоочікуваним препаратом Pfizer;

– Кордон ділить не тільки городи, а й сім’ї. Репортаж з унікального села на Сумщині;

– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;

– Greening of the Planet: як зірки висадили ялинкову алею в Києві.