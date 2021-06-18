Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 18 червня 2021 року:
– Потужний удар НЕГОДИ в Україні: які наслідки та КОЛИ ЦЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ;
– Як стати героєм? Поліція Києва навчила дітей надавати першу медичну допомогу;
– Новий штам коронавірусу Дельта у Росії: як країна палає від недуги;
– Уся правда про те, як полуничний бізнес процвітає на Волині;
– Вона схудла на 75 кг ЗА РІК: мотивуюча історія українки;
-Масове отруєння у Харкові: в якому стані потерпілі та чому їм немає місць в лікарнях.