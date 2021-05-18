Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 18 травня 2021 року:

– ДТП у Львові, постраждала дитина ;

– Жахлива трагедія на Волині: батьки звинувачують медиків у смерті півторарічної донечки;

– Новини з фронту. Окупанти поранили нашого вояка на Донбасі;

– По Ізраїлю вже гатять не лише із Сектору Гази, а й з Лівану;

– Обшуки у будинку Віталія Кличко! Чому силовики помилилися поверхом;

– Зміни у Верховній Раді. Відставка одразу трьох міністрів. Пряма трансляція з ВР;

– ЮНІСЕФ доправив в Україну нову партію американсько-німецької вакцини “Pfizer”;

– На Херсонщині пройшла потужна буря;

– Оновлені камери для ув’язнених у столичному СІЗО;

– Найпопулярніша блогерка Полтавщини