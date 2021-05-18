Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 18 травня 2021 року:
– ДТП у Львові, постраждала дитина ;
– Новини з фронту. Окупанти поранили нашого вояка на Донбасі;
– По Ізраїлю вже гатять не лише із Сектору Гази, а й з Лівану;
– Обшуки у будинку Віталія Кличко! Чому силовики помилилися поверхом;
– Зміни у Верховній Раді. Відставка одразу трьох міністрів. Пряма трансляція з ВР;
– ЮНІСЕФ доправив в Україну нову партію американсько-німецької вакцини “Pfizer”;
– Італія скорочує комендантську годину, а Велика Британія відчиняє двері кафе і ресторанів. Новини коронавірусу у світі;
– На Миколаївщині десятки людей і волонтерів шукали трирічну дитину;
– На Херсонщині пройшла потужна буря; – Подружжя із Києва запустило лабораторію, в якій вирощують гриби для створення екопосуду;
– Лісові пожежі в Росії та США. Сезон негод розпочато;
– Євробачення 2021 вже сьогодні, репортаж з Нідерландів;