Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 18 травня 2021 року:

– ДТП у Львові, постраждала дитина ;

– Новини з фронту. Окупанти поранили нашого вояка на Донбасі;

– По Ізраїлю вже гатять не лише із Сектору Гази, а й з Лівану;

– Обшуки у будинку Віталія Кличко! Чому силовики помилилися поверхом;

– Зміни у Верховній Раді. Відставка одразу трьох міністрів. Пряма трансляція з ВР;

– ЮНІСЕФ доправив в Україну нову партію американсько-німецької вакцини “Pfizer”;

– Італія скорочує комендантську годину, а Велика Британія відчиняє двері кафе і ресторанів. Новини коронавірусу у світі;

– На Миколаївщині десятки людей і волонтерів шукали трирічну дитину;

– На Херсонщині пройшла потужна буря; – Подружжя із Києва запустило лабораторію, в якій вирощують гриби для створення екопосуду;

– Лісові пожежі в Росії та США. Сезон негод розпочато;

– Євробачення 2021 вже сьогодні, репортаж з Нідерландів;