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Video: Вікна-новини. Випуск від 17.08.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 17.08.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 17.08.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 17 серпня 2021 року:

– Афганістан може перетворитися на колиску тероризму? Останні новини з Кабула;
– Гаїті потерпає від ударів стихії: наслідки негоди у світі;
– 20 РОКІВ без квартири? Як і чому інвестори у Києві так довго чекають на завершення будівництва;
– Удар струмом у ставку вбив двох хлопців: подробиці трагедії на Чернігівщині;
– Хотіли ремонт як у Санта-Барбарі? Як українці ставали господарями | Спецпроект Україна. 30 років.