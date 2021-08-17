Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 17 серпня 2021 року:

– Афганістан може перетворитися на колиску тероризму? Останні новини з Кабула;

– Гаїті потерпає від ударів стихії: наслідки негоди у світі;

– 20 РОКІВ без квартири? Як і чому інвестори у Києві так довго чекають на завершення будівництва;

– Удар струмом у ставку вбив двох хлопців: подробиці трагедії на Чернігівщині;

– Хотіли ремонт як у Санта-Барбарі? Як українці ставали господарями | Спецпроект Україна. 30 років.