Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 17 червня 2021 року:

– Обережно, падають балкони! Що робити, якщо біля вас може таке статися;

– Коли закінчаться зливи в Україні? Наслідки негоди та прогноз погоди;

– Загадкове отруєння у Івано-Франківську. Уночі різкий запах газу накрив один з районів міста;

– Оплатіть паркомісце! Куди і як сплачувати за паркінг;

– Коронавірус у світі: де і як відчутні карантинні послаблення;

– Як красуня кондукторка тролейбуса у Києві вражає пасажирів незвичним антуражем.