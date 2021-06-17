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Video: Вікна-новини. Випуск від 17.06.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 17.06.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 17.06.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 17 червня 2021 року:

– Обережно, падають балкони! Що робити, якщо біля вас може таке статися;
– Коли закінчаться зливи в Україні? Наслідки негоди та прогноз погоди;
– Загадкове отруєння у Івано-Франківську. Уночі різкий запах газу накрив один з районів міста;
– Оплатіть паркомісце! Куди і як сплачувати за паркінг;
– Коронавірус у світі: де і як відчутні карантинні послаблення;
– Як красуня кондукторка тролейбуса у Києві вражає пасажирів незвичним антуражем.