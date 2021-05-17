Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 17 травня 2021 року:
– Міс Всесвіт 2021: титул отримала програмістка з Мексики Андреа Меза;
– Нові можливості програми Дія представили в рамках форуму Україна 30. Цифровізація;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Сусіди звільняли через вікно! В Одесі батьки-п’яниці залишили дітей вдома і пішли;
– Як ремінь безпеки рятує життя;
– Світ послаблює обмеження: де і на яких умовах чекають українських туристів;
– Ігри воїнів 2021: як пройшли найбільші змагання ветеранів;
– Клумба на балконі: як створити і скільки буде коштувати квітник у себе під вікном
– Під Верховною Радою вимагали відставки Степанова: як пройшла акція.