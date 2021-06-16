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Video: Вікна-новини. Випуск від 16.06.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 16.06.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 16.06.2021 (17:30)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 16 червня 2021 року:

-Саміт у Женеві: як проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна | ОСТАННІ НОВИНИ;
– Афера року? Як продюсер із Києва витягає гроші з юних акторок та їхніх батьків;
– Повалені дерева, дорожній колапс та підтоплення! НЕГОДА НАКРИЛА ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ;
– Мавзолей та наполеонівський саркофаг: ексклюзивне інтерв’ю з чернігівським фермером, який шокував усю країну;
-Обстріли та поранені бійці: останні новини зі сходу України.

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