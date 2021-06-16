Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 16 червня 2021 року:

-Саміт у Женеві: як проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна | ОСТАННІ НОВИНИ;

– Афера року? Як продюсер із Києва витягає гроші з юних акторок та їхніх батьків;

– Повалені дерева, дорожній колапс та підтоплення! НЕГОДА НАКРИЛА ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ;

– Мавзолей та наполеонівський саркофаг: ексклюзивне інтерв’ю з чернігівським фермером, який шокував усю країну;

-Обстріли та поранені бійці: останні новини зі сходу України.