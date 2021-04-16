Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 16 квітня 2021 року:

– Санкції – тільки початок! Байден дав Путіну зрозуміти, що буде, якщо Кремль не вгамується;

– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;

– Елітні, але незаконні? Вся правда про будівництво таунхаусів в Крюківщині;

– Наввипередки з вітром в 85 років! Історія дідуся-роллера з Київщини;

– Паркуються і псують газони! Як уберегти зелені зони у дворах Києва;

– Жалобні дві квітки і скандування: Степанов на килимі у депутатів;

– Вакцина Pfizer в Україні! Як прибула і кому пощастить в першу чергу;

– Дитину не взяли в садок, тому що сім’я не розмовляє угорською? Інцидент на Закарпатті.