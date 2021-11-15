Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу за 15 листопада 2021 року:

– Підроблювали вино, фісташки та хамон! Правоохоронці викрили підпільні цехи ПО ВСІЙ УКРАЇНІ;

– Залишились без тепла через рішення міської ради: історія про несправедливість у Дніпрі;

– ЧЕРГОВА РОСІЙСЬКА СПЕЦОПЕРАЦІЯ? В Україні хочуть запровадити НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН;

– Коронавірус в Україні ЙДЕ НА СПАД? Останні новини пандемії за 15 листопада;

– Щеплюватися треба щороку? Заява очільника компанії Pfizer.