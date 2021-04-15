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Video: Вікна-новини. Випуск від 15.04.2021 (17:30)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 15.04.2021 (17:30) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 15.04.2021 (17:30)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 15 квітня 2021 року:

– Принижують на заняттях з плавання? Батьки звинувачують двох тренерів у Рівному;
– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;
– Врятують життя! Українські полярники в Антарктиді стали донорами кісткового мозку;
– Чому Київ перетворюється на звалище гумових шин;
– Трагедія в Сумах. У пологовому будинку загинуло немовля – що говорять медики;
– Масштабна операція на Київщині: як вертольотом шукали зниклу дитину;
– Для чого насправді вирубують п’ятсотлітні дуби в ботанічному саду в Києві.