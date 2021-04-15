Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 15 квітня 2021 року:

– Принижують на заняттях з плавання? Батьки звинувачують двох тренерів у Рівному;

– Хроніки коронавірусу в Україні та світі;

– Врятують життя! Українські полярники в Антарктиді стали донорами кісткового мозку;

– Чому Київ перетворюється на звалище гумових шин;

– Трагедія в Сумах. У пологовому будинку загинуло немовля – що говорять медики;

– Масштабна операція на Київщині: як вертольотом шукали зниклу дитину;

– Для чого насправді вирубують п’ятсотлітні дуби в ботанічному саду в Києві.