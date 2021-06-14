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Video: Вікна-новини. Випуск від 14.06.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 12.06.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 14.06.2021 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 14 червня 2021 року:

– Смерч, потоп та шалений вітер! Як НЕГОДА вдарила по всій країні | ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА ТИЖДЕНЬ;
– Смертельна аварія в Одесі: BMW на шаленій швидкості влетіла у стовп електромережі;
– Коронавірус у світі: у Росії новий спалах, а Європа послаблює обмеження;
– Золота Дзиґа 2021: переможці та як пройшла церемонія;
– Дитячій табір 2021: нові правила та ціна відпочинку для батьків;
-Побила рідна матір? У Дніпрі рятують трирічну дівчинку — вона в штучній комі.