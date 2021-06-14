Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу онлайн за 14 червня 2021 року:

– Смерч, потоп та шалений вітер! Як НЕГОДА вдарила по всій країні | ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА ТИЖДЕНЬ;

– Смертельна аварія в Одесі: BMW на шаленій швидкості влетіла у стовп електромережі;

– Коронавірус у світі: у Росії новий спалах, а Європа послаблює обмеження;

– Золота Дзиґа 2021: переможці та як пройшла церемонія;

– Дитячій табір 2021: нові правила та ціна відпочинку для батьків;

-Побила рідна матір? У Дніпрі рятують трирічну дівчинку — вона в штучній комі.