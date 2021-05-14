Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 14 травня 2021 року:

– Завідуюча цькувала вихователів і привласнювала премії? Скандал в дитячому садку Рівного;

– Синагога в Бабиному Яру: як відкривали масштабний меморіальний проект;

– Робінзон за власним бажанням. Як чоловік оселився в лісі, завів корову і став щасливим;

– Погані дороги: як знімали і чому актори відмовлялися грати в стрічці – інтерв’ю Наталії Ворожбит;

– Золотий проїзд. Чому транспорт просить столичну владу підняти ціну на квиток до 21 гривні;

– Сезон спаржі 2021: як правильно вирощувати і з чим готувати спаржу.