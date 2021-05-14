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Video: Вікна-новини. Випуск від 14.05.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 14.05.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Випуск від 14.05.2021 (22:00)

Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 14 травня 2021 року:

– Завідуюча цькувала вихователів і привласнювала премії? Скандал в дитячому садку Рівного;
– Синагога в Бабиному Яру: як відкривали масштабний меморіальний проект;
– Робінзон за власним бажанням. Як чоловік оселився в лісі, завів корову і став щасливим;
– Погані дороги: як знімали і чому актори відмовлялися грати в стрічці – інтерв’ю Наталії Ворожбит;
– Золотий проїзд. Чому транспорт просить столичну владу підняти ціну на квиток до 21 гривні;
– Сезон спаржі 2021: як правильно вирощувати і з чим готувати спаржу.