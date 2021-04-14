Денний випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини та світу онлайн за 14 квітня 2021 року:
– Обрізана карта без Криму в підручнику з історії: чому цього ніхто не помітив;
– Людей інформаційно готують до війни? Росія включила режим турбропропаганди;
– Руїни пустують! Що зараз відбувається в Пісках;
– Українців почали прищеплювати новою вакциною CoronaVac: всі подробиці;
– Будиночки з видом на озеро для качок! Як і навіщо їх побудували;
– Хроніки коронавірусу в Україні;
– Без води і світла! Як в Харкові сусіди страждають через жадібність.